Європарламент встановив День пам`яті жертв тоталітаризму

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій жорстко і однозначно засуджує злочини всіх тоталітарних і авторитарних режимів проти людства і масові порушення прав людини, повідомляє ХПГ.

Парламентарі вимагають оголосити 23 серпня всєєвропейським вдень пам`яті жертв всіх тоталітарних і авторитарних режимів.

Висловлюючи співчуття з приводу того, що в деяких країнах ЄС до цього часу обмежується доступ до документів, європарламентарі вимагають від всіх країн ЄС докласти зусилля для відкриття архівів, у тому числі архівів колишніх служб безпеки, таємної поліції і розвідслужб.

Резолюція закликає Єврокомісію і країни ЄС підвищити якість вивчення історії Європи і підкреслити історичне значення європейської інтеграції. Резолюція закликає підтримувати діяльність неурядових організацій, що досліджують документи про злочини сталінського періоду, наприклад, російське товариство "Меморіал".

Евродепутати відзначають, що жодна політична установа або партія не володіють винятковим правом інтерпретувати історію, а невірна інтерпретація історії може розпалювати прояви ненависті і расизму. За резолюцію проголосували 553 депутати, проти 44, утрималися 33 євродепутати.