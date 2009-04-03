Швейцарія рятуватиме українську молодь від сучасного рабства

Швейцарський проект з попередження торгівлі людьми через соціальну роботу та мобілізацію громад впроваджуватиметься в чотирьох регіонах: Львівській, Івано-Франківській, Донецькій областях та в Криму. Саме там зареєстровано найбільше постраждалих від торгівлі живим товаром.

Акцент робитиметься на молоді, яка через свою необізнаність найчастіше потрапляє до рук работоргівців, каже представник Благодійного фонду «Благополуччя дітей» Олена Калібаба. Вона розповіла, що фахівці проекту разом з соціальними працівниками, вчителями маленьких міст, сіл, районними молодіжними центрами відпрацьовуватимуть методику навчання дітей, аби ті у майбутньому не стали жертвами торгівлі людьми. «Діти випускаються із сільських шкіл і не знають, що їм далі робити. Добре, що деякі йдуть у інститути, ПТУ. Але не всі. І агенції, які займаються працевлаштуванням за кордоном, якраз зацікавлені у таких районах, бо там не розповсюджена інформація і дуже легко працювати з такою аудиторією»,- сказала Олена Калібаба.

Проект працюватиме три роки. Пізніше досвід інформування школярів про торгівлю людьми мають застосувати в решті регіонів України. За оцінками Міжнародної організації з міграції, від рабства вже постраждало понад 100 тисяч українців. Здебільшого це люди з маленьких міст і сіл.

Німецька хвиля