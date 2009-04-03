У Пухівці пройшла Школа з прав людини

З 21 по 28 березня двадцять вчителів, директорів та завучів загальноосвітніх шкіл зі всієї України зібралися у невеличкому селищі Пухівка під Києвом щоб краще зрозуміти що таке права людини, і яким чином кожен з нас може захистити себе від свавілля влади.

З понад ста претендентів, що подали заявки на участь у першій в цьому році Школі для вчителів було відібрано 22 найкращих, яких й було запрошено до участі у програмі. Занурення у предмет тривало вісім днів. Насичена, майже десятигодинна щоденна програма семінару дозволила учасникам не тільки заповнити прогалини та структуризувати свої знання з прав людини, а й ознайомитися з сучасними інтерактивними методиками викладання цього предмету.

Вже на третій день навчання більшість учасників визнали, що їх уявлення про права людини суттєво змінилося. Відкриттям для багатьох стало навіть те, що предметом прав людини можуть бути лише відносини особистості та держави, та що обсяг наших прав не залежить від того наскільки ретельно ми виконуємо свої громадянські обов`язки. “І ми вважаємо що досягли своєї мети, - розповідає координатор освітньої програми Сергій Буров, - Зрозуміло, що за вісім днів неможливо заглибитися у всі тонкощі прав людини. Це потребує років навчання. Ми намагаємося лише скорегувати розуміння основних понять, пов`язаних з правами людини, структуризувати ці знання та навчити учасників програми користатися існуючими інструментами захисту своїх прав”.

Під час занять застосовувалася як академічна, так й інтерактивна форма навчання. У якості лекторів у програмі Школи працювали відомі українські правозахисники: директор програми “Верховенство права” Міжнародного фонду “Відродження Роман Романов, виконавчій директор Української гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський, координатор проектів Конгресу національних громад України Ганна Ленчовська та директор “Українського центру порозуміння” Роман Коваль. Учасники мали можливість поспілкуватися з представниками Міністерства закордонних справ Норвегіїї. Під час виїзної сесії у Міністерстві юстиції учасники мали змогу почути доповідь про стан дотримання прав людини в Україні — перед групою вчителів виступила заступник керівника секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського Суду з прав людини Ольга Давидчук.

За словами Сергія Бурова, навчальні заходи для вчителів є одним з головних пріоритетів програми. Навіть не треба пояснювати чому: вплив педагогів на свідомість наступних поколінь наших співвітчизників важко переоцінити. “Навчаючи вчителів розуміти права людини, ми фактично навчаємо цьому й сотні їхніх учнів ”, - каже провідний тренер програми Олександр Войтенко.

Минулого року навчання у програмі “Розуміємо права людини”, що реалізується Українською гельсінською спілкою з прав людини за підтримки Норвезького гельсінського комітету та Міжнародного фонду «Відродження» пройшли понад 50 вчителів з 24 регіонів України. Багато хто з випускників минулого року продовжує співпрацювати з програмою, реалізуючи у своїх навчальних закладах освітні заходи з прав людини. Декілька педагогів - випускників програми отримали фінансову підтримку від Норвезького гельсінського комітету для реалізації правозахисних міні-проектів, що підготували їхні учні. Цього разу під час навчання вчителі також займалися плануванням освітніх заходів, які, як сподіваються організатори, будуть реалізовані у школах, де працюють випускники програми.

Робота триває, і вже на початку червня Школа з прав людини відкриється для наступної групи Педагогів. Цього разу перевагу буде віддано молодим вчителям, тим, хто тільки починає свій не завжди легкий, але такий важливий вчительський шлях.

З умовами участі в програмі можна ознайомитися на офіційному сайті проекту: http://edu.helsinki.org.ua

Костянтин Рєуцький