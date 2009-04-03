Лише 4% громадян України подають апеляції на рішення суду. Про це сьогодні повідомила радник з питань права та громадянського суспільства Проекту USAID «Україна: верховенство права» Юлія СЕДИК в Івано-Франківську на "круглому столі" «Партнерство для покращення діяльності суду: як вивчення думки громадян про суд сприятиме підвищенню громадської довіри».

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, майже 60% громадян не довіряють суду і такий самий показник респондентів «нічого не знає про судову систему».

Під час "круглого столу" презентували результати опитувань громадян за методологією громадянського звітування в трьох судах загальної юрисдикції Івано-Франківської області. Керівник проекту USAID «Україна: верховенство права» Девід ВОН наголосив, що основною метою опитування було вивчення прозорості діяльності українських судів та сприяння судовій реформі в Україні.

Він повідомив, що у 2008 році програмою було охоплено 12 судів в Україні. Було опитано понад 2 тисячі респондентів. Якість роботи суду оцінювалося за такими індикаторами: територіальна доступність суду, зручність та комфортність перебування в суді, повнота, доступність і якість інформації, прийнятність платежів, своєчасність отримання послуг, сприйняття роботи працівників апарату суду та сприйняття роботи суддів.

Учасники круглого столу ознайомилися з окремими аспектами діяльності Апеляційного суду Івано-Франківської області, Івано-Франківського міського суду та Коломийського міськрайонного суду. Також заслухали звіт за 2008 рік Івано-Франківського міського суду перед громадськістю Прикарпаття.

Голова апеляційного суду Івано-Франківської області Павло ГВОЗДИК у своєму виступі розповів про способи використання судами висновків опитування з метою покращення функціонування суду.