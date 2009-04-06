8 квітня, о 14-00, друзі та колеги Тараса Процюка, українського журналіста, вбитого 6 років тому в Іраку американськими військовими, проведуть пікетування посольства США в Україні (вул. Юрія Коцюбинського, 10). Мета пікету – передати до посольства лист президентові США Бараку Обамі з вимогою до нової американської адміністрації провести об’єктивне розслідування подій 8 квітня 2003 року в Багдаді та виплатити належну компенсацію сім’ї Тараса Процюка.