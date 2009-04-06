8 квітня - 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Українці в Італії розпочали масовий протест на захист своїх прав." Йтиметься про протестні акції українських заробітчан проти спроб оподаткування їх доходів в Україні та скорочення фінансування українських дипломатичних установ в країнах масового проживання громадян України. На прес-конференції буде оголошено спільну заяву та основні вимоги більше 20 українських громадських організацій, які репрезентують усі регіони Італії. Учасники: Олесь Городецький, голова Християнського Товариства Українців в Італії; Григорій Селещук, голова Комісії УГКЦ у справах мігрантів; Михайло Ратушний, перший заступник голови УВКР (Української Всесвітньої Координаційної Ради) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.