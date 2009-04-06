14-00 - Круглий стіл на тему: "Перспективи правового регулювання у сфері відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою. Ключові критерії майбутнього закону". Організатор: Комітет ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин . Мета - обговорення гострих проблем, пов`язаних з відновленням прав осіб, депортованих за національною ознакою, узгодження позицій народних депутатів України, виконавчої влади і представників громадських організацій, та підготовка до розгляду ВРУ законопроекту "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою, внесеного Кабінетом Міністрів України. (вул. Грушевського, 18/2, другий поверх, кім. 12). Вхід за картками акредитації.