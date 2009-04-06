На Рівненщині порушили кримінальну справу проти судді

За ухвалення неправомірних рішень

Прокуратура Рівненської області порушила кримінальну справу стосовно одного із районних суддів, який виніс завідомо неправосудні рішення. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України. Згідно з цими рішеннями судді, допущено, у порушення мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення, незаконне відчуження земельних ділянок загальною площею 10,7 га.

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