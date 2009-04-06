Чого хоче Рада Європи від України?

Виборче законодавство в Україні, реформа судової системи та питання конституційних змін – це три основні елементи, на яких мають намір зосередитися під час візиту до Києва співдоповідачі Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань дотримання обов’язків та зобов’язань державами-членами Ради Європи (Моніторингового комітету) Ренате ВОЛЬВЕНД та Сабіна ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР.

Про це вони повідомили сьогодні під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, на початку зустрічі В.ЛИТВИН висловив задоволення рівнем співпраці України з ПАРЄ, зазначивши, що «обсяг взаємодії зріс з відкриттям офісу цієї структури в Україні». Нині ж, на думку голови Верховної Ради, «цілком очевидно, що перебіг політичних подій в Україні – це ще один додатковий стимул для налагодження тісної, результативної співпраці з ПАРЄ».

В.ЛИТВИН наголосив, що Україна «відчуває гостру потребу у досконалій виборчій системі» та серйозному реформуванні судової системи. У цьому контексті він підкреслив, що удосконалення процедур судочинства і реформування судової системи в цілому вимагає «спокійного, зваженого голосу фахівців, а не політиків», адже не секрет, що «йде боротьба за те, хто призначатиме суддів, хто контролюватиме суди». «Тут потрібен спокій, об’єктивізм і виваженість», - сказав В.ЛИТВИН. При цьому він наголосив на необхідності прийняття закону про процедуру примусового виконання рішень судів з тим, аби привести українське законодавство у відповідність до Європейської Конвенції з прав людини. «Мова йде про те, аби судова система була незалежною і професійною», - наголосив В.ЛИТВИН.

Серед важливих напрямків роботи українських парламентаріїв він назвав прийняття законодавчих актів, «які б дозволили придавити в Україні корупцію».

В.ЛИТВИН висловився проти поспішного внесення змін до Конституції України та «переписування Основного закону під окремі особистості». На його думку, зміни до Конституції України можуть бути ухвалені лише після напрацювання цього документу парламентською комісією, яку буде створено у Верховній Раді, та одночасної оцінки його Венеціанською комісією.

Представниці Моніторингового комітету зазначили під час зустрічі, що виборче законодавство в Україні, реформа судової системи та питання конституційних змін – це три основні елементи, на яких вони мають намір зосередитися під час візиту.

Голова Верховної Ради України висловив сподівання, що візит спостерігачів дозволить виробити ряд «конкретних і адекватних рекомендацій» для України. «Складність ситуації в країні повинна спонукати до ухвалення адекватних рішень», - підкреслив В.ЛИТВИН.