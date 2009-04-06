Суд США призупинив депортацію до ФРН українця Дем’янюка

Федеральний імміграційний суд США виніс вердикт про призупинення процедури депортації зі Сполучених Штатів до Німеччини 89-річного Івана ДЕМ’ЯНЮКА, підозрюваного в причетності до загибелі тисяч євреїв під час Другої світової війни.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на сина І.ДЕМ’ЯНЮКА - Джона.

"Схоже, що в неділю не буде жодної депортації. Імміграційний суддя задовольнив нашу апеляцію на призупинення депортації", - повідомив Джон ДЕМ’ЯНЮК.

І.ДЕМ’ЯНЮК звинувачується в тому, що він був посібником у вбивстві близько 29 тисяч в`язнів концтаборів Треблінка і Собібор, де служив охоронцем. Відповідно до винесеного раніше вердикту, депортація І.ДЕМ’ЯНЮКА мала відбутися наступної неділі. Влада ФРН очікувала передачі підозрюваного в нацистських злочинах для проведення судового процесу над ним в понеділок. Проте він подав прохання про призупинення процедури, заявивши, що, враховуючи його стан здоров`я, депортація буде дорівнювати тортурам. Прохання, подане в Клівленді (штат Огайо), де проживає І.ДЕМ’ЯНЮК, розглядав федеральний суддя Уейн ІСКРА в передмісті Вашингтона - Арлінгтоні (штат Вірджинія).

За даними мюнхенської прокуратури, І.ДЕМ’ЯНЮК, який служив наглядачем у концтаборах Собібор і Треблінка, безпосередньо брав участь у знищенні, щонайменше, 29 тис. ув’язнених. Мюнхенська прокуратура займається справою І.ДЕМ’ЯНЮКА, оскільки той після війни деякий час перебував у таборі для переміщених осіб у цьому регіоні. У США, куди І.ДЕМ’ЯНЮК емігрував в 1952 році, він жив у Клівленді (штат Огайо). Американське громадянство він одержав у 1958 році, не повідомивши імміграційним службам про своє нацистське минуле. У 1986 році І.ДЕМ’ЯНЮКА було екстрадовано американськими властями до Ізраїлю, де його засудили до страти за злочини проти людяності. Передбачалося, що саме І.ДЕМ’ЯНЮК був тим наглядачем-садистом на прізвисько "Іван Грозний" у концентраційному таборі Треблінка на території окупованої Польщі, який запам`ятався багатьом ув‘язненим. І.ДЕМ’ЯНЮК стверджував, що він служив у рядах Червоної армії і, потрапивши в полон в 1942 році, сам став в`язнем концтабору.

У 1993 році ізраїльський Верховний суд визнав, що Іван ДЕМ‘ЯНЮК не є "Іваном Грозним", і його було випущено з в`язниці, після чого повернувся до США. Проте американська влада продовжували розслідування його діяльності, і в 2002 році суд визнав доведеним, що І.ДЕМ‘ЯНЮК під час Другої світової війни служив наглядачем у ряді концентраційних таборів, на підставі чого прийняв постанову позбавити його громадянства і депортувати з країни. Весною 2008 року Верховний суд США остаточно відмовився розглядати заяву І.ДЕМ‘ЯНЮКА, в якій він оскаржував рішення імміграційної служби позбавити його громадянства і депортувати з країни. Американське Міністерство юстиції відкладало депортацію І.ДЕМ’ЯНЮКА, оскільки не могло визначитися, до якої саме країни - Німеччини, Польщі чи України - слід вислати, за припущенням, нацистського злочинця. Прокуратура Мюнхена спільно з урядом ФРН подала запит про екстрадицію І.ДЕМ’ЯНЮКА. Проте зараз рішенням федерального судді процедуру призупинено доти, доки не буде вирішено питання про відновлення його справи в США, сказано в рішенні федерального імміграційного судді.