Агентство з авторських та суміжних прав показало позитивну динаміку

В першому кварталі 2009 року державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (ДП УААСП) показало позитивну динаміку зборів авторської винагороди. За три місяці цього року було зібрано 5,4 млн. гривень, що майже на 0,5 млн. гривень більше, ніж було зібрано за аналогічний період 2008 року.

«Таких результатів зборів авторської винагороди, в першу чергу, вдалося досягти завдяки надходжень від використання авторських прав в театральній сфері», - зазначає директор ДП УААСП Леонід Пашковський.

Власне, надходження від театрів у першому кварталі 2009 року склали майже 3,4 млн. гривень, що складає 62% від загальних показників зборів авторської винагороди за цей період. Для порівняння - в першому кварталі 2008 року було зібрано 2,4 млн. гривень, що складало 49% від загальних показників зборів.

Втім у останні роки намітилися певні негативні тенденції. Поступово зменшуються надходження за використання об’єктів авторського права на механічних носіях (СD, DVD-дисках, касетах тощо). Як зазначає директор ДП УААСП, падіння зборів в цій сфері зберігається всі останні роки. «Завдяки сучасним технічним засобам, та за рахунок поширення Інтернету у всьому світі зменшується популярність механічних носіїв», - каже Пашковський. В першому кварталі 2009 року збори в сфері «механічного запису» склали біля 200 тис. гривень. За аналогічний період 2008 року було зібрано 621 тис. гривень.

Надходження коштів за використання творів українських авторів з-за кордону у першому кварталі 2009 року склали близько 130 тисяч гривень.

В першому кварталі українським авторам було сплачено авторської винагороди на суму 2,3 мільйона гривень. Ще близько 1 млн. гривень було сплачено закордонним авторам, чиї твори використовуються на території України. Також за перший квартал 2009 року ДП УААСП сплачено податків на суму 0,8 млн. гривень. Решта зібраних коштів знаходиться в процесі обробки інформації та ідентифікації авторів, тобто ці гроші будуть виплачені авторам у наступні періоди.