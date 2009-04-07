Ющенко сподівається на безвізовий режим з ЄС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що у червні розпочнеться робота, яка в кінцевому результаті призведе до запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного з президентом Європарламенту Гансом-Гертом ПОТТЕРІНГОМ підходу до преси у Києві.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що рішення України встановити безвізовий режим, в тому числі для громадян країн Євросоюзу, а також рішення щодо лібералізації візового режиму між Україною та ЄС, дали змогу деяким категоріям українських громадян або отримати безвізовий статус, або мати спрощену систему отримання віз, а також отримати довгострокові візи до ЄС.

«Є одна проблема, яка сьогодні, на мій погляд, зменшує той позитивізм, який було досягнуто, - це адміністрування по даному питанню (видачі віз – УНІАН)», - сказав В.ЮЩЕНКО. Зокрема, він зазначив, що з проблемами Україна стикається там, де питання видачі віз передано комерційним структурам.

Говорячи про майбутній переговорний процес, В.ЮЩЕНКО зазначив, що головним є те, що Україна та ЄС досягли базової домовленості про початок переговорного процесу щодо безвізового режиму між Україною та ЄС.

«Починаючи з 4 червня 2009 року, ми будемо мати ясний план – дорожню карту – як крок за кроком імплементувати ті чи інші питання, які приведуть нас до безвізового режиму», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що зараз створено чотири групи, які працюють над цим питанням. Президент висловив задоволення, що зараз йде активний діалог. «Змістовний діалог займе, звичайно, не рік, але відповідні інституції на цим будуть працювати», - сказав Президент.