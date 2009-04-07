Україна підпише міжнародні документи з гуманітарного права

Впродовж 2009 року Міжвідомча комісія з імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права здійснить підготовку до приєднання держави до низки міжнародних документів у сфері гуманітарного права.

Про це йшлося вчора під час засідання Комісії, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України.

Зокрема, передбачається вжити заходів для приєднання України до Міжнародної конвенції про захист всіх осіб від насильницьких зникнень 2006 року, а також надання згоди Україною на обов‘язковість для неї Другого додаткового протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадках збройних конфліктів. Планується також вжити заходів щодо приєднання України до Міжнародної конвенції про касетні озброєння 2008 року тощо.

Як було наголошено в ході засідання, укладення Україною цих угод є міжнародно-правовими зобов`язаннями, що випливають з низки ратифікованих нашою країною міжнародних договорів з питань гуманітарного права.

Крім того, у 2009 році планується опублікувати матеріали дослідження щодо відповідності нормам міжнародного гуманітарного нормативно-правових актів України, що врегульовують питання щодо осіб, зниклих без вісти. Буде також продовжено моніторинг виконання зобов‘язань у роботі з розшуку та повернення осіб, які потрапили у полон та пропали без вісти у період війни в Афганістані (1979-1989 рр.) та у воєнних конфліктах в інших країнах. Заплановано низку інших заходів з імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права.

***Міжвідомча комісія з імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права є постійно діючим координаційним органом, утвореним Кабінетом міністрів з метою реалізації міжнародно-правових зобов`язань України, що випливають з Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 р., додаткових протоколів до них та інших міжнародних договорів з питань гуманітарного права. Головою Комісії є міністр юстиції України.