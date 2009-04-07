400 тис. ромів в Україні щодня зустрічаються з дискримінацією

Рада Європи приєднується до ромської спільноти в Україні у відзначенні 8 квітня - Міжнародного дня ромів. Цей день є можливістю для 400 тис. ромів в Україні висловитися з приводу дискримінації та несприятливих умов, з якими ця спільнота зустрічається щодня.

Проблеми, з якими зустрічаються роми в Україні, подібні до тих, на які наражаються роми в інших країнах Європи. Характерними умовами їхнього життя є обмежений доступ до систем освіти та охорони здоров’я, до інших життєво важливих послуг, в цілому низький загальноосвітній рівень, високий рівень безробіття, злиденні умови проживання в більшості місць, де селяться роми, погане здоров’я, дискримінація та вороже ставлення у повсякденному житті, загальне виключення з суспільства.

Офіційно расова дискримінація в Україні була ліквідована у всіх її формах, і кожній особі гарантується рівність перед законом без огляду на расу, колір шкіри, національну чи етнічну належність. Проте Рада Європи виражає серйозне занепокоєння з приводу посилення антисемітизму, антиромських настроїв та інших форм дискримінації в Україні, які віднедавна стали набувати форм нападів та вбивств.

Боротьба з упередженнями та дискримінацією належить до пріоритетів Ради Європи, яка проводить кампанію в Україні під девізом "Доста! - Здолай упередження, відкрий для себе рома!".

„Доста”, що мовою ромів означає „досить”, є інформаційною кампанією, яка здійснюється з метою зближення громадян неромської та ромської національності та подолання упередженого ставлення і стереотипів по відношенню до ромів. Кампанію було успішно здійснено в деяких європейських державах - членах Ради Європи, зокрема, в Албанії, Боснії та Герцеговині, Чорногорії, Сербії та „колишній Югославській Республіки Македонії". Від 2008 року кампанія також реалізується в Хорватії, Латвії, Італії, Румунії, Словенії, Молдові та Україні в рамках реалізації спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу.

Для того, щоб відзначити Міжнародний день ромів, школи з України запрошуються до участі у шкільному конкурсі “Малюнки проти стереотипів”. Учасників просять продемонструвати їхні творчі можливості та створити оригінальний малюнок, який сприятиме подоланню стереотипів та упередженому ставленню щодо ромів (детальніше - на www.dosta.org). За більш детальною інформацією слід звертатись до Відділу ромів та кочових народів (контактна особа: Зола Кондур; електронна пошта: zemfira.kondur@coe.int).

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