Як криза впливає на расизм і нетерпимість до іноземців?

У спільному зверненні, яке з’явилося напередодні Міжнародного дня боротьби за ліквідацію расової дискримінації, три провідні європейські правозахисні організації висловили занепокоєння з приводу того, що економічна криза починає розпалювати расову ненависть і нетерпимість до іноземців. Таку заяву оприлюднили Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (ODIHR), Європейська комісія у боротьбі з расизмом і нетерпимістю (ECRI) та Агенція Європейського Союзу з основних прав (FRA) напередодні зустрічі ОБСЄ з питань расизму та дискримінації. „Наші організації занепокоєні звітами, які вказують на зростання кількості проявів насильства, спрямованих проти мігрантів, біженців та осіб, які шукають притулку, а також меншин, наприклад, циган", – стверджується у заяві.

„Історія Європи засвідчує, що економічна депресія може вести до соціальної ізоляції та переслідувань. Ми схвильовані тим, що в часи кризи мігранти, меншини та інші вразливі групи стають „цапом-відбувайлом” за популістські заяви політиків та преси". Ці три установи зауважують, що у деяких країнах така практика „цапа-відбувайла" вже привела до посилення ворожості та зростання кількості насильницьких злочинів, скоєних на ґрунті нетерпимості, проти меншин та мігрантів. Вони наголошують на тому, що в міру посилення економічної кризи політикам та інших державним діячам слід особливо зважувати свої слова, аби уникнути розпалювання етнічної, расової і релігійної ворожнечі.

„З усіма формами нетерпимості неодмінно слід боротися, неупереджено і збалансовано, так, щоб гарантувати захист від порушення прав людини будь-якому члену суспільства. Усі злочинні дії, що базуються на нетерпимості, мають довготривалий вплив на жертв та їхні спільноти, і усіх їх слід розглядати з однаковою увагою та серйозністю", – говориться у заяві. У заяві міститься заклик до політичних лідерів: виступати проти будь-яких проявів насильства, яке зумовлене расовою ненавистю чи нетерпимістю до іноземців, а також діяти відповідально і утримуватися від спрощених пояснень соціальних, політичних та економічних проблем чи явищ з расовим, ксенофобним чи антисемітським підтекстом або конотаціями. Вона також закликає уряди належним чином готувати працівників правоохоронних та судових органів, відстежувати злочини, які скоюють на ґрунті нетерпимості, у співпраці з громадянським суспільством, посилити зусилля щодо збору інформації та статистичних даних, а також гарантувати, щоб свідки проявів дискримінації та злочинів на ґрунті нетерпимості мали доступ до ефективних засобів судового захисту.

Xenodocuments