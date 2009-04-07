Червертий форум правозахисних організацій
Час проведення: 30-31 травня, місто Київ
Організатор: Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ)
Цілі Форуму:
розвиток правозахисного руху;
обмін інформацією про діяльність правозахисників, ефективні методи захисту прав людини, нові ідеї та технології роботи правозахисників;
посилення співпраці правозахисних організацій;
збільшення мережевих правозахисних проектів;
збільшення впливу та покращення діяльності правозахисних організацій.
Орієнтовна запланована кількість учасників Форуму – 120 осіб.
Попередні три Форуми проводилися УГСПЛ у 2004-2006 роках.
УГСПЛ оплачує запрошеним особам проїзд на Форум за наявності квитків (купейний або плацкартний вагон, другий клас експресу, автобус чи маршрутка), вартість проживання однієї доби в готелі та харчування під час Форуму.
Заявка на участь у Форумі у форматі MS WORD: http://helsinki.org.ua/http://khpg.org/files/docs/1238935637.doc.
Останній день подачі заявки на участь: 1 травня 2009 року.
Учасники Форуму відбиратимуться за результатами поданих заявок і будуть повідомлені про результати відбору до 15 травня 2009 року.
Програму Форуму та найбільш нову й точну інформацію про Форум можна знайти на сайті УГСПЛ: http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1238935087.
Форум проводиться за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду Ч.С.Мотта.