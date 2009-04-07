Червертий форум правозахисних організацій

Час проведення: 30-31 травня, місто Київ

Організатор: Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ)

Цілі Форуму:

розвиток правозахисного руху;

обмін інформацією про діяльність правозахисників, ефективні методи захисту прав людини, нові ідеї та технології роботи правозахисників;

посилення співпраці правозахисних організацій;

збільшення мережевих правозахисних проектів;

збільшення впливу та покращення діяльності правозахисних організацій.

Орієнтовна запланована кількість учасників Форуму – 120 осіб.

Попередні три Форуми проводилися УГСПЛ у 2004-2006 роках.

УГСПЛ оплачує запрошеним особам проїзд на Форум за наявності квитків (купейний або плацкартний вагон, другий клас експресу, автобус чи маршрутка), вартість проживання однієї доби в готелі та харчування під час Форуму.

Заявка на участь у Форумі у форматі MS WORD: http://helsinki.org.ua/http://khpg.org/files/docs/1238935637.doc.

Останній день подачі заявки на участь: 1 травня 2009 року.

Учасники Форуму відбиратимуться за результатами поданих заявок і будуть повідомлені про результати відбору до 15 травня 2009 року.

Програму Форуму та найбільш нову й точну інформацію про Форум можна знайти на сайті УГСПЛ: http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1238935087.

Форум проводиться за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду Ч.С.Мотта.