Молдовська опозиція захопила резиденцію Президента

Натовп учасників акції протесту увірвався в будинок резиденції Президента Молдови в Кишиневі, поставив над входом румунський прапор, а на шпилі над будинком - прапор Євросоюзу, передають «РІА Новости ».

У свою чергу «Газета.ru » повідомляє, зараз опозиціонери вийшли на дах і балкон президентського палацу, таким чином взявши його під контроль. Напроти, в будинку бюро перепусток парламенту, через дії протестуючих, які підпалили документи, виникла пожежа.

Молдовська опозиція незадоволена підсумками виборів до парламенту, що пройшли 5 квітня, на яких перемогла Компартія, очолювана Президентом країни Володимиром ВОРОНІНИМ. За даними ЦВК, Партія комуністів Молдови набрала 50% голосів.

Маніфестації, які зібрала молдавська опозиція в понеділок, залучили близько 10 тис. чоловік, здебільшого студентів, і завершилися швидко і без ексцесів. Опозиціонери пообіцяли зустрітися у вівторок.

Як повідомлялося, лідер Ліберально-демократичної коаліції Володимир ФІЛАТ заявив, що опозиція піде на все, аж до силових методів, аби добитися перегляду підсумків голосування і повторних виборів до парламенту.

Сьогодні на мітинг у Кишиневі зібралося не менше 30 тис. чоловік. Країна переходить на надзвичайний стан. Зокрема, припинило мовлення державне телебачення. У той же час поліція фактично не втручається і не розгонить демонстрантів.