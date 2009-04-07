8 квітня - 11-00 - У Печерському районному суді м.Києва відбудеться розгляд позовної справи Світлани Щербини до Міністерства внутрішніх справ України та Юрія Луценка про захист честі, гідності та ділової репутації. 21.05.2008 року про громадянку України та кандидата у депутати Київської міськради від партії "Совість України" Світлану Щербину на офіційному інтернет-сайті Міністерства внутрішніх справ України було розповсюджено недостовірну інформацію (вул. Хрещатик, 42-А). Телефон: 296-29-90.