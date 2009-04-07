Круглий стіл на тему: «Біоетичні й духовні аспекти клітинної терапії й клонування»

8 квітня - 16-30 - Круглий стіл на тему: «Біоетичні й духовні аспекти клітинної терапії й клонування». Організатори: Синодальний відділ УПЦ «Місія духовної просвіти»; Синодальний відділ УПЦ «Місія "Церква й медицина»; Київська Духовна Академія і Семінарія. Учасники: Олег Бобров, зав.кафедри хірургії й судинної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім.Щупика; Олександр Ломакін, зав.відділенням патології вагітних №1 пологового будинку №6 м.Києва; Сергій Дичко, лікар вищої категорії, анестезіолог; протоієрей Геннадій Батенко, голова Синодального відділу УПЦ «Місія "Церква й медицина"», хірург-комбустіолог; протоієрей Георгій Коваленко, голова Синодального відділу УПЦ «Місія духовної просвіти» та ін.(Київська Митрополія УПЦ, вул. І. Мазепи, 25. корп. 70 а). Потрібна акредитація. Телефон: 255 12 58.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter