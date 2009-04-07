Проводиться акредитація на засідання прес-клубу газети «Известия в Украине» та холдингу «Главред-Медіа» на тему: «Заборона метадонової терапії для наркозалежних». Учасники: Дмитро Белік, депутат Севастопольської міськради, один з ініціаторів заборони метадонової програми; Віктор Пологов, начальник управління охорони здоров`я м.Севастополя;, Ірина Король, психолог експерт у сфері реабілітації наркозалежних; Валерій Кравченко, екс-генерал-майор СБУ, віце-президент громадської організації батьків наркозалежних. Початок 9 квітня о 15-00 («Главред-Медіа», вул. Стрітенська 2/8). Телефон: 050-35-16-883, e- mail:stareychenko@yandex.ru.