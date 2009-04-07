Нацкомісія з питань моралі оцінить творчість Демієна Хьорста

Всеукраїнська мистецька агенція "Традиція" звернулась з офіційним листом до голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василя Костицього з проханням надати експертну оцінку творам мистецтва Деміена Хьорста.

Про це йдеться у копії документу, надісланого "Українській правді. Життя". У Нацкомісії нам підтвердили факт надходження такого листа і запевнили, що будуть його опрацьовувати.

У листі на адресу Костицького "Традиція" просить "прийняти відповідні рішення стосовно об`єкту експертизи" за результатами висновків.

"Хочемо звернути Вашу увагу, що серед 100 запланованих на виставці робіт будуть панно зі справжніх метеликів, розрізана навпіл акула, вівця та голуб в акваріумах з формальдегідом, справжній людський скелет, скульптура людини з власною шкірою у руці, інсталяція з відірваної голови корови та мухами", - йдеться у листі до Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

Мистецька агенція "Традиція" нагадує, що привезена минулого року інсталяція "Ракові хроніки. Ісус та учні" викликала суспільні протести. За задумом, у виставковій кімнаті знаходилось тринадцять акваріумів з відрізаними справжніми головами корів. Один з них був порожнім і символізував Ісуса.

"Вважаємо, що такі експонати є аморальними і містять елементи насильства та жорстокості. Огранізація цього видовищного заходу суперечить будь-якій мистецькій діяльності, яка за своїм головним призначенням має чинити значний ідеологічний виховний вплив на свідомість людини, брати участь у формуванні її суспільних та моральних ідеалів, уявлення про прекрасне.

За даними "PinchukArtCentre", з моменту відкриття Центр відвідали понад півмільйона людей. Враховуючи факт такої популярності цього закладу, переконані, що проведення виставки робіт Хьорста становитиме серйозну загрозу суспільній моралі українців", - зауважує у своєму листі

Проведення виствки Демієна Хьорста має відбутись з 24 квітня по 20 вересня 2009 року в Центрі Сучасного Мистецтва "PinchukArtCentre".

Українська правда. Життя