У Києві накрили угруповання сутенерів-міліціонерів

Прокуратурою міста Києві за матеріалами Служби безпеки України порушено кримінальну справу стосовно групи співробітників міліції, які вимагали і стягували гроші з жінок, що надавали інтимні послуги. Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

За інформацією джерела, чотири офіцери відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, використовуючи службове становище, погрожували повіям, які працювали під виглядом масажисток та екскурсоводів, притягненням до кримінальної відповідальності у разі відмови щотижня платити гроші.

Одного із групи зловмисників, 29-річного капітана міліції П., співробітники внутрішньої безпеки і СБУ затримали у Печерському районі столиці після отримання частини хабара у розмірі 2,5 тисяч гривень.

Як повідомило джерело в правоохоронних органах, три його спільники (майор, капітан та лейтенант) поки переховуються від слідства.

Кримінальна справа розслідується за ч. 2 ст.368 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання хабара за попередньою змовою групою осіб). Відповідна стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.