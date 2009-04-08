Опозиція і влада Молдови домовилися перерахувати бюлетені

Лідери опозиції і влади Молдови домовилися про проведення перерахунку виборчих бюлетенів на парламентських виборах, за підсумками яких перемогу отримала Партія комуністів, що набрала, за даними ЦВК, 50% голосів.

Як повідомляє РІА «Новости», за інформацією джерела в адміністрації Президента Молдови Володимира ВОРОНІНА, сторони також заявили, що відмовляються від взаємних звинувачень.

Крім того, спікер парламенту Маріан ЛУПУ і лідери опозиції Серафім УРЕКЯН (Альянс "Наша Молдова"), Влад ФІЛАТ (Ліберально-демократична партія) і Дорін КІРТОАКЕ (Ліберальна партія) на спільній прес-конференції досягли домовленості, що кожна зі сторін зробить все можливе, щоб припинити насильство в Кишиневі.

Як повідомляє агентство «ІНФОТАГ», в акції протесту в центрі Кишинева постраждало понад 30 чоловік, зокрема поліцейські.