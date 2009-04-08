Скільки українських заробітчан загинули в Італії, встановити неможливо

Визначити точну кількість українців, постраждалих від землетрусу в Італії буде неможливо.

Таку думку висловила УНІАН головний редактор “Української газети в Італії” Маріанна СОРОНЕВИЧ.

“За три дні до трагічних подій карабінери провели масштабну акцію з контролю над імміграцією в Фучіно, одному з районів регіону Абруццо. Військові побували у закинутих будинках, що часто дають притулок іноземцям. 30 зі 100 перевірених там осіб не мали дозволу на проживання”, - зазначила М.СОРОНЕВИЧ.

За її словами, Абруццо – це регіон неподалік від Риму із відносно низькою густотою населення і невеликою пропозицією на ринку праці, однак роботу знайти там можна: доглядати за людьми похилого віку, працювати в сільському господарстві, зокрема, випасати і доглядати худобу.

Водночас, лише нещодавно місцева влада замислилися над створенням Центру прийому іноземців у Васто – містечку на півдні регіону.

“Скільки нелегальних, ніде не зареєстрованих громадян інших країн поховано у руїнах закинутих будинків? Привидів не можна порахувати”, – сказала М.СОРОНЕВИЧ.

Вона також повідомила, що про осіб, які працювали в домашньому господарстві, буде заявлено до органів влади, навіть, якщо вони працювали нелегально. Водночас, додала головний редактор “Української газети в Італії”, не факт, що вдасться встановити особи усіх загиблих.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 5 на 6 квітня в італійському регіоні Абруццо стався землетрус магнітудою 5,8. Кількість загиблих унаслідок стихійного лиха становить 200 осіб, сотні поранених, 70 тис. осіб залишилися без домівок.

Вчора МЗС України повідомило про загибель однієї восьмирічної українки.