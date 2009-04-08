ПАРЄ не припинить моніторити Україну, доки вибори не стануть як у Європі

Парламентська Асамблея Ради Європи не завершить моніторинг в Україні, доки виборчий процес в державі не стане більш прозорим і не відповідатиме європейським стандартам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Києві заявила доповідач Моніторингового комітету ПАРЄ Ренате ВОЛЬВЕНД.

«Доки вибори не будуть відбуватися в повній відповідності до європейських принципів, не будуть повністю справедливими, гідними і прозорими, час закінчити моніторинговий процес ще не настав», - сказала вона, зауваживши, що ці принципи є єдиними, про які останні 2-3 роки говорять Україні в ПАРЄ.

«Я думаю, що все в руках політиків, і від їхньої доброї волі залежить те, як швидко може закінчитися процес моніторингу», - додала вона.

Як повідомлялося, моніторинг України з боку ПАРЄ ведеться вже більше 10 років.