Правоохоронці заявляють, що взяли під контроль ситуацію в Кишиневі
Медики повідомляють про десятки поранених
Правоохоронні органи взяли під контроль ситуацію в Кишиневі, де напередодні протести опозиції проти підсумків парламентських виборів вилилися в масові вуличні заворушення.
Про це заявив агентству "Новости-Молдова" генеральний прокурор Молдови Валерій ГУРБУЛЯ.
"Вночі силами правопорядку затримано мародерів, які грабували будівлі парламенту й адміністрації Президента", - сказав він, не назвавши точну кількість затриманих.
У центр Кишинева стягнуто додаткові сили поліції, які зайняли розгромлені учасниками заворушень будівлі парламенту й адміністрації Президента. Під посилену охорону взяли урядові будівлі та Громадське телебачення.
Патрулі перевіряють документи на вулицях міста, на в`їздах у столицю чергують загони поліцейських.
Опозиція оспорює підсумки парламентських виборів, які відбулися минулої неділі й на яких перемогла очолювана Президентом Володимиром ВОРОНІНИМ Комуністична партія. За даними ЦВК, комуністи набрали 50% голосів.
У понеділок виступи опозиції зібрали, за оцінками працівників спецслужб, від 2,5 до 4 тисяч осіб, у вівторок протестувальників було вже 5 тисяч. Частина мітингувальників, крім скасування підсумків виборів, вимагала приєднання Молдови до Румунії.
У вівторок протести переросли в заворушення. Медики повідомляють про десятки поранених. За даними поліції, близько 400 з 800 працівників силових структур, які охороняли держустанови в Кишиневі від учасників масових заворушень, звернулися по медичну допомогу.
В.ВОРОНІН назвав те, що відбувається, спробою захопити владу й пообіцяв захистити країну від “погромників” і "путчистів".