Оніщук і представники ПАРЄ обговорили проблеми із захистом прав людини в Україні

Міністр юстиції Микола ОНІЩУК та доповідачі ПАРЄ Ренате ВОЛЬВЕНД та Сабіна ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР обговорили проблемні питання в системі захисту прав людини в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, їхня зустріч відбулася сьогодні в рамках моніторингового візиту в Україну доповідачів ПАРЄ.

У ході зустрічі з українським міністром доповідачі ПАРЄ порушили 5 питань, які є предметом підвищеної уваги та контролю з боку Ради Європи: реформування адвокатури, реформа кримінальної юстиції та ухвалення Кримінально-процесуального кодексу зокрема, створення системи безоплатної юридичної допомоги, запровадження фінансування політичних партій, боротьба з проявами ксенофобії та расизму, а також реформування судової системи.

Міністр юстиції України поінформував доповідачів ПАРЄ про кроки, які зроблені Україною у вказаних напрямках. Зокрема, за словами міністра юстиції, завершено розробку низки важливих законопроектів у галузях, що є предметом уваги Ради Європи.

Найближчим часом очікується внесення Президентом України проекту Кримінально-процесуального кодексу України. Документ покликаний кардинально змінити систему досудового слідства в Україні та реформувати кримінальну юстицію в цілому.

«Ми свідомі того, що досудове слідство – найслабкіше місце української правової системи, і готові зробити дієві кроки, щоб підняти цю систему до загальноєвропейських стандартів», – наголосив міністр юстиції.

Крім того, до кінця квітня очікується внесення на розгляд Верховної Ради нового проекту закону «Про адвокатуру», що розроблявся зусиллями депутатського корпусу за сприяння Міністерства юстиції України. На найближчому засіданні Кабінету міністрів очікується також розглянути проект закону України «Про безоплатну правову допомогу. За словами міністра юстиції, обидва законопроекти отримали схвальні рецензії європейських експертів.

«Відтак, в цих питаннях ми наблизилися до виконання наших зобов‘язань перед Радою Європи», - наголосив український міністр.

Зроблено також важливі кроки й у питанні боротьби з проявами ксенофобії та расизму. Міністр юстиції поінформував доповідачів ПАРЄ про законодавче посилення відповідальності за прояви расової нетерпимості та інші злочини проти особи, а також про заходи, які вживає держава для кваліфікації таких злочинів.

Разом з тим міністр юстиції констатував проблемні моменти у питаннях запровадження фінансування політичних партій та реформування судової системи.

Важливість фінансування політпартій, як вагомої складової підтримки з боку держави розвитку громадянського суспільства, усвідомлюється в країні і політикумом, і представниками самого громадянського суспільства, зазначив міністр. Проте в умовах фінансової кризи практична реалізація цього кроку «тимчасово відкладена».

Як повідомлялося, візит доповідачів Комітету ПАРЄ здійснюється в рамках підготовки ПАРЄ чергової доповіді щодо виконання Україною обов`язків і зобов`язань, взятих при вступі до Ради Європи. Головна мета візиту - оцінка внутрішньополітичної ситуації в Україні та стану демократичних реформ після останнього моніторингового візиту в Україну (14-16 січня 2008 року).