Чергове слухання у справі за скаргою адвокатів Євгена Новіцького

9 квітня о 16-30 в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва (по вул. Севастопольська, 713) відбудеться слухання в справі за скаргою адвокатів Новіцького Євгена Олеговича 1988 р.н. (хлопець, у якого, за твердженням його адвокатів, під тортурами в Дарницькому РВ ГУ МВС м. Києва відібрали "явку з повинною" - зізнання у вбивстві, якого він не вчиняв) на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи відносно працівників міліції, які застосовували тортури та катування. Суддя – Колєсник О.М.

Нагадаємо, що за апеляцією адвокатів Новіцького вирок судді Бець О.В. Дарницького райсуду міста Києва, яким Новіцького Є.О. було визнано винним за ч.2 пункт „б” ст.121 КК України та засуджено до дев"яти років позбавлення волі, - було скасовано Апеляційним судом м. Києва 26.02.09. Справу відправлено на додаткове розслідування до Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві, в той час як 20-ти річний Євген Новіцький вже понад два роки перебуває під вартою в Київському СІЗО.