Кіно-клуб Києво-Могилянської Академії та організатори Фестивалю "Білоруська весна" запрошують Вас 9 квітня о 18:30 на показ документального фільму "89 мм. Свобода в останній диктатурі Європи" (Білорусь/Німеччина).

Тут докладніше про стрічку: http://www.docudays.org.ua/2005/films/89mm_r.htm

Також відбудеться відкрита дискусія за участі Вероніки Антонець з Міжнародної Амністії України, Ілька Гладштейна та Віталія Мороза - організаторів Фестивалю сучасної білоруської культури в україні "Білоруська весна-2009". Глядачам будуть запропоновані для підпису листівки-звернення до властей Білорусі в рамках кампанії, ініційованої Amnesty International.

ВХІД ВІЛЬНИЙ. вул. Набережно-Хрещатицька 27, кімната 13.

Довідки: Ольга Веснянка 8 0503346604