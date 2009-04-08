Експерти закликають реформувати українську систему пільг

Представники громадських організацій наголошують на доцільності реформування української системи пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, до такого висновку прийшли експерти в ході круглого столу «Реалії та перспективи системи пільг в Україні», який був проведений Центром громадської адвокатури за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

"Україну називають ще «країною пільг». Право на отримання пільг регламентують близько 50 нормативно-правових актів, за даними ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги - УНІАН), в Україні нараховується близько 13 млн. осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою, і близько 3,2 млн. за професійною. Право на пільги прямо чи опосередковано мають майже 43 % населення, загальний обсяг пільг потребує щороку понад 29 млрд. гривень, що дорівнює річним видаткам усіх місцевих бюджетів України», - заявила юрист Центру громадської адвокатури Ірина МАЗУР.

Як зазначив голова Центру громадської адвокатури Леонід ТАРАСЕНКО, вітчизняна система пільг успадкована з радянських часів. "В СРСР пільги виконували іншу функцію: насамперед це була винагорода за сумлінну працю, безперервний трудовий стаж, пов`язані з професією шкідливі умови або заслуги перед державою. Держава таким чином підтримувала «слухняність» та винагороджувала. Після розпаду Союзу пільги в Україні стали розглядатися як захист незабезпечених верств, перетворились на вид допомоги, стали частиною «доходів» найменш захищених верств населення", - заявив експерт.

За його словами, згодом в Україні розпочався процес економічно необґрунтованого надання пільг різним категоріям населення, зокрема, і за професійною ознакою. "В результаті передбачено багато пільг для різних категорій, і виявилось, що держава не спроможна фінансово забезпечити пільги, які потрібні для соціально вразливих категорій громадян, та і всю систему пільг", - сказав Л.ТАРАСЕНКО.

Як було зазначено на круглому столі, багато пільг, які передбачені різними законодавчими актами, не підкріплені фінансовим забезпеченням, існує проблема контролю за механізмами покриття видатків на такі пільги. На думку експертів, це стосується, зокрема, найбільш «проблемної» та поширеної пільги – пільги на користування транспортом, щодо якої "уже давно назріла потреба заміни на адресну допомогу".

Юристи Центру громадської адвокатури підготували та презентували «каталог пільг», у якому нарахували 611 різноманітних пільг для різних категорій. Однак, за словами І.МАЗУР, навіть такий каталог пільг не є повним, оскільки у законодавстві поняття пільг не є визначене, і "кожен вкладає в нього різний зміст, ототожнюючи його з привілеями, компенсаціями, допомогами".