Україна повинна ввести візи для європейців

Голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ вважає, що Україна має скасувати безвізовий режим для громадян країн Європейського Союзу.

Про це О.ГОРОДЕЦЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

“Я за те, щоб вводилися візи для Євросоюзу, і немає в цьому абсолютно нічого поганого. Це не є недружній жест. У світі є поняття взаємності. Коли ми 5 років чекали і взаємності немає, то абсолютно нормально, коли вводяться візи. Це б наповнило бюджет консульських установ, які зараз потерпають від недостатнього фінансування”, - додав він.

О.ГОРОДЕЦЬКИЙ також висловився проти скорочення фінансування дипломатичних установ України за кордоном. “Замість розбудови українських дипломатичних установ у країнах масового проживання громадян України спостерігається скорочення штатних одиниць та зменшення їхнього фінансування”, - додав він.

Зокрема, за словами О.ГОРОДЕЦЬКОГО, в Італії працюють три консульські установи - у Римі, Неаполі та Мілані, що обслуговують понад 600 тисяч українських громадян. “Виконуючи 20 тисяч консульських дій на рік, щоденно приймаючи 150-200 громадян, у 2008 році ці установи зазнали скорочення двох дипломатів і зараз мають у своєму штаті лише по три дипломати. Тому не можна говорити про ефективний захист прав українців за кордоном”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Секретаріаті Президента України не виключають, що Україна може змінити порядок в’їзду громадян Європейського Союзу, якщо Європа не поліпшуватиме візовий режим для українців.