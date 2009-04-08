Поліція затримала 200 учасників масових заворушень у Кишиневі

Поліція затримала близько 200 учасників масових заворушень у Кишиневі, зокрема вісьмох неповнолітніх.

Як повідомляє молдавське інформаційне агентство «ІНФОТАГ», про це заявила начальник прес-центру МВС підполковник Алла МЕЛЕКА.

«Їм висунуто звинувачення в мародерстві, хуліганстві, грабежах, розбійному нападі. Законодавство передбачає за це й адміністративне, і кримінальне покарання», - наголосила вона.

А.МЕЛЕКА сказала, що після слідчих заходів частину затриманих можуть відпустити на свободу.

За даними А.МЕЛЕКИ, у вівторок під час масових заворушень у Кишиневі постраждали близько 100 поліцейських. За її словами, травми зазнали 96 поліцейських, з яких 43 госпіталізовано, включаючи двох, які перебувають у важкому стані.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок виступи опозиції зібрали, за оцінками працівників спецслужб, від 2,5 до 4 тисяч осіб, у вівторок протестувальників було вже 5 тисяч.

Опозиція оспорює підсумки парламентських виборів, які відбулися в неділю і на яких перемогла очолювана Президентом Володимиром ВОРОНІНИМ Компартія. За даними ЦВК, комуністи набрали 50% голосів.

Частина мітингувальників, крім скасування підсумків виборів, вимагали приєднання Молдови до Румунії.

В результаті вчорашніх заворушень у Кишиневі будівля президентської адміністрації та парламенту стали цілком непридатними, розбито вікна, двері та меблі. Будівля парламенту суттєво постраждала від пожежі.