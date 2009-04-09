Рівненська «Просвіта» вимагає порушити кримінальну справу проти НКВД

Рівненська обласна організація товариства «Просвіта» прийняла звернення до прокуратури області з вимогою порушити кримінальну справу за фактом масових розстрілів українських громадян в колишніх в’язницях НКВД у Рівному, Дубні та Острозі.

Як передає кореспондент УНІАН, посилаючись Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 23 січня 2003 р. «Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов`язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні», рівненські просвітяни вимагають також встановити й оприлюднити усі списки закатованих та розстріляних жителів краю у катівнях НКВД, встановити точне місцезнаходження останків командира УПА-Північ Клима Савура та інших керівників загонів Української Повстанської Армії, чиї останки, ймовірно, були закопані в одному з підвальних приміщень обласного управління НКВД. Просвітяни також вимагають надати інформацію про місце захоронення видатного повстанського художника-графіка Ніла Хасевича.

У зверненні до обласної прокуратури йдеться про те, що громадськість краю після проголошення Незалежності неодноразово порушувала питання про необхідність ексгумації і перепоховання за православним обрядом останків десятків тисяч українських громадян, закатованих у застінках НКВД у 1944-1952 роках у Рівному та інших містах області.

У зверненні також згадується факт від 25 серпня 2008 року, коли в Рівному під час ремонтних робіт, які тривали біля поліклініки управління Служби безпеки України в області, на вулиці Квітки-Основ`яненка, ремонтники знайшли останки дев`яти людей з ознаками насильницької смерті і залишки пошкодженого взуття. Загиблі лежали один біля одного в радіусі приблизно одного метра на глибині півтора метра від поверхні ґрунту.

На жаль, до цього часу прокуратура та УСБУ в Рівненській області, не дивлячись на незаперечні факти масових вбивств українських громадян у в`язницях НКВД у 1940-50 роках, так і не порушили кримінальних справ і не розпочали робіт по ексгумації цих останків, йдеться у зверненні.

Рівненська «Просвіта» стверджує, що, згідно з архівними даними, за списками засуджених до вищої міри покарання у 1944-1945 рр. у Рівненській, Дубенській та Острозьких тюрмах НКВД знищували щомісяця до 300 українців. А загалом у тюрмах на Рівненщині більшовицьким режимом у 1940-50-х роках було вбито й закатовано близько 20 тисяч українців.