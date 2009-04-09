У Польщі процвітає ринок фіктивних шлюбів: громадянство ЄС за $6 тисяч

Громадяни країн, котрі не входять до Європейського Союзу, платять польським громадянам за фіктивне одруження, яке дозволяє легалізуватись у Польщі, від 4,5 до 6 тисяч доларів.

Як пише cьогодні Rzeczpospolita, щороку майже 9 тис. іноземців, серед яких також українці, хочуть через одруження легалізуватись та залишитись у Польщі.

За даними польських прикордонників, навіть кожен четвертий шлюб з іноземцем може бути фіктивним.

Видання відзначає, що легалізація у Польщі дозволяє іноземцю автоматично подорожувати та перебувати в 22 країнах Європейського Союзу та Норвегії, Ісландії та Швейцарії, котрі входять до Шенгенської зони.

Газета зауважує, що у польському законодавстві відсутнє визначення «фіктивного одруження», і тому чиновники не можуть відмовляти у реєстрації шлюбу, навіть якщо підозрюють, що він може бути фіктивним.

Rzeczpospolita відзначає, що серед поляків чимало охочих одружитись за гроші, але додає, що фіктивне одруження може мати негативні наслідки в майбутньому. Зокрема, фіктивна дружина чи чоловік може претендувати на майно, може бути складно розлучитись, а також без підпису фіктивного життєвого партнера не можна взяти кредит у банку.

За даними газети, ринок фіктивних шлюбів настільки розвинувся, що ним почали займатись злочинні групи.

Видання відзначило, що на цьому тижня розпочався суд над власником в’єтнамсько-китайських барів на західному узбережжі Польщі, котрий зв’язував зацікавлених у фіктивному одруженні іноземців з поляками та допомагав оформляти необхідні для фіктивного одруження папери.

Звинувачення висунуто також працівнику ЗАГСу, котрий за кожен фіктивний шлюб брав близько 150 доларів.

Газета також написала, що в рамках розслідування цієї справи виявилось, що іноземкам видавались фальшиві довідки про вагітність, завдяки яким шлюб можна було взяти в той же день, а не чекати, згідно зі стандартною процедурою, місяць.