Обвинуваченого в пособництві нацистам українця поки що залишать у США

Обвинувачений в пособництві нацистам 89-річний Іван ДЕМ’ЯНЮК, який подав апеляцію на рішення американського імміграційного суду депортувати його до Німеччини, може залишитися в США на час розгляду апеляції, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

"Це питання залишається на розсуд суду. Коли у нього не залишиться законних підстав для перебування в США, тоді ми його і депортуємо", - заявив прес-секретар імміграційного і митного комітету США Пет РЕЙЛЛІ.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Федеральний імміграційний суд США вирішив припинити депортацію І.ДЕМ’ЯНЮКА до ФРН.

Він обвинувачується в тому, що був пособником у вбивстві близько 29 тис. в`язнів концтаборів Треблінка і Собібор, де служив охоронцем. Відповідно до винесеного раніше вердикта, депортація І.ДЕМ’ЯНЮКА мала відбутися минулої неділі. Влада ФРН чекала передачі підозрюваного в нацистських злочинах для проведення судового процесу над ним до понеділка, 6 квітня. Проте він подав прохання про припинення процедури, заявивши, що, враховуючи його поганий стан здоров`я, депортація буде рівносильна тортурам. Це прохання було задоволене 3 квітня - до подальшого розгляду справи. Суд ухвалив, що депортація можлива, але разом з тим вказав, що адвокати І.ДЕМ’ЯНЮКА можуть подати апеляцію в Комісію у справах імміграції.

Разом із тим І.ДЕМЬЯНЮК повністю заперечує свою провину, і говорить, що був під час Другої світової війни не охоронцем, а військовополоненим.