Ющенко нагородив правозахисника Овсієнка орденом

13:35, 09 квітня 2009
Права людини
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Указ на сайті глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив правозахисника Василя ОВСІЄНКА орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Відповідний указ обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

В.ОВСІЄНКА нагороджено за “визначні заслуги перед Українською державою у відстоюванні прав і свобод людини, активну правозахисну, гуманістичну і громадську діяльність та з нагоди 60-річчя від дня народження”.

 

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