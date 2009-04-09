Ющенко нагородив правозахисника Овсієнка орденом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив правозахисника Василя ОВСІЄНКА орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Відповідний указ обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

В.ОВСІЄНКА нагороджено за “визначні заслуги перед Українською державою у відстоюванні прав і свобод людини, активну правозахисну, гуманістичну і громадську діяльність та з нагоди 60-річчя від дня народження”.