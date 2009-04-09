Колишній співробітник КДБ виграв у Страсбурзі справу проти Литви

Колишній таємний співробітник КДБ Литовської РСР Егидіюс Жічкус виграв в Європейському суді з прав людини справу проти влади Литви, яка в 2001 році позбавила його роботи за співпрацю з радянськими спецслужбами. Про це говориться в рішенні, опублікованому на офіційному сайті суду, передає Lenta.Ru.

Згідно з литовським законом про люстрацію, що набрав чинності в 1999 році, до 2009 року відносно колишніх співробітників КДБ діяв ряд обмежень на працевлаштування в державній і приватній сфері. У 2000 році литовська влада з`ясувала, що Жічкус був пов`язаний з радянськими спецслужбами (у 80-х роках він добував інформацію для КДБ, працюючи спортивним журналістом). У 2001 році інформацію про минуле Жічкуса було опубліковано в "Державних відомостях". Через це він був звільнений з МВС і втратив можливість працювати адвокатом.

Європейський суд з прав людини визнав, що дії Литви в даному випадку були дискримінацією і порушенням недоторканості приватного і родинного життя. Державу зобов`язали компенсувати Жічкусу судові витрати на суму майже 3,5 тисячі євро. Моральний збиток позивачеві відшкодовувати не будуть - суд постановив, що визнання несправедливості саме по собі є достатньою компенсацією.

За даними "Інтерфаксу", Жічкус - перший колишній таємний співробітник КДБ, який довів в Страсбурзі неправомірність литовського закону про люстрацію. До цих пір дію цього закону успішно оспорювали в Страсбурзі лише колишні штатні співробітники КДБ, зокрема, Юозас Сидабрас, Кястутіс Джяутас, Антанас Гаспаравічюс і Раймундас Райніс.