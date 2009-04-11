На Прикарпатті проживає більше 2 тис. колишніх в`язнів «Бухенвальда»

На Прикарпатті на сьогодні проживає понад дві тисячі колишніх в`язнів концтабору «Бухенвальд».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Івано-Франківської обласної спілки жертв нацизму Роман КУБИЦЬКИЙ.

За його словами, шістдесят чотири роки тому інтернаціональний підпільний комітет (Р.КУБИЦЬКИЙ був заступником керівника комітету – УНІАН) влаштував повстання та визволив в`язнів концтабору «Бухенвальд». Він також повідомив про те, що десять років тому на Івано-Франківщині проживали понад 14 тисяч колишніх в`язнів «Бухенвальда». Зараз їх залишилося трохи більше двох тисяч.

Р.КУБИЦЬКИЙ розповів, що до операції в`язні готувалися понад 2 роки. У повстанні взяли участь представники 32-х національностей»

«11 квітня в обід, коли вся охорона пішла до їдальні, і в казармах лишилося по одному днювальному есесівцю, їх усіх заблокували і самовизволились, - згадує Р.КУБИЦЬКИЙ. — Після того три дні тримали оборону, поки підійшла розвідка Третьої американської армії. Через два дні підійшли основні війська Третьої американської армії генерала Петера».

Як відомо, на території Німеччини та окупованих нею країн діяло понад 14 тисяч концтаборів. Підраховано, що за роки Другої світової війни у фашистських «таборах смерті» загинуло 12 мільйонів людей із 30-ти країн світу.

Через катівні “Бухенвальда” пройшло понад 250 тисяч в`язнів, 56 тисяч з них загинули.

Довідка УНІАН. 11 квітня – Всесвітній день визволення в’язнів фашистських концтаборів.