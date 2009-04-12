Опозиція Молдавії протестує проти комуністичних репресій

Три опозиційні партії Молдавії, які пройшли до парламенту нового скликання, - Ліберальна партія, Ліберально-демократична партія Молдавії і альянс "Наша Молдова" - проведуть в Кишиневі 12 квітня спільний "мітинг протесту проти комуністичних репресій", заявили на прес-конференції їх лідери. Як сказав лідер ЛДПМ Влад Філат, під час мирної акції протесту її учасники висловлять незгоду з діями влади, а головною вимогою маніфестантів до властей буде заклик відпустити всіх заарештованих 7 квітня.

Як вважає опозиція, заворушення, в результаті яких були розгромлені будинки адміністрації президента і парламенту, були спровоковані і організовані владою для дискредитації і придушення опозиції.

На мітингу, який почнеться з 11 години, Ліберальна партія, Ліберально-демократична партія Молдавії і альянс "Наша Молдавія" висловлять свою позицію щодо "репресивних дій комуністичної влади проти дітей і громадян Молдавії", заявили учасники прес-конференції.

Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи Молдавії після масових заворушень у Кишиневі 7 квітня 2009 р. затримали близько 300 чоловік. 166 з них проходять у кримінальних справах. Арештовані 88 з числа затриманих, під домашнім арештом знаходяться ще 88 чоловік, 33 особи дали підписку про невиїзд,решту відпустили.

7 квітня були затримані 19 неповнолітніх. Після встановлення особи вони були передані батькам. З 8 по 11 квітня були затримані ще 17 неповнолітніх. Троє з них були відпущені після проведення профілактичної бесіди у присутності батьків, а до 14 з них застосований "домашній арешт".

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