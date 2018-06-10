Молдавський опозиціонер: Погром організувала сама влада – як Гітлер в 1933 році

5 квітня в Молдові пройшли парламентські вибори, що завершилися перемогою Партії комуністів, яку очолює президент країни Володимир Воронін. Опозиція заявила про численні фальсифікації і зажадала перегляду підсумків голосування, а також повторних виборів до парламенту. Вже 6 квітня акції протесту захлинули Кишинів. Мітинговці розбивали камінням вікна резиденції Президента і будинку парламенту. Воронін назвав масові акції протесту спробою державного перевороту і звинуватив Румунію в причетності до всіх подій, що відбувалися в країні. "У всіх процесах, які відбуваються у нас, замішана Румунія. Терпіння теж має межі. Нам відомі автори цих подій, частина з них втекла", – заявив Президент. Двох працівників посольства Румунії в Молдові було оголошено персонами нон-грата, влада заговорила про запровадження візового режиму з Румунією.

Ми подзвонили лідерові опозиційного альянсу “Наша Молдова”, колишньому меру Кишинева Серафиму Урекяну.

Серафиме Олександровичу, існує думка, що акції протесту в Кишиневі були спровоковані самою владою – щоб знизити масштаби потенційних протестів. Ви поділяєте цю точку зору?

Це і моя точка зору. Так і є. Жодна опозиційна партія, яка пройшла до парламенту, не брала участь в цих маніфестаціях і навіть не закликала своїх людей до участі. Ми ні при чому. Це влада.

А Президент Воронін звинувачує Вас, Влада Філата й інших опозиціонерів в тому, що ви вивели на площу навіть не своїх прихильників, а “дітей, школярів”...

Він завжди шукає і шукав винних. Але цього разу йому це просто так не зійде. Це не відповідає дійсності.

Так, я у вівторок вийшов на площу як колишній мер столиці (керував Кишиневом 11 років з 1994-го по 2005 рік) для того, щоб зупинити це беззаконня, бачив, що робиться в будинку президентури та парламенті.

Відбуваються дуже дивні речі. Скажімо, після розгрому будинку президента, Воронін вже веде прийоми в своєму кабінеті. Будинок розгромлений, а кабінет президента не постраждав ні на йоту. Цікаво й інше. О 8 годині вечора у вівторок члени нашої фракції були в будинку парламенту. Тоді був розгромлений перший поверх і трохи другого. Вони зайшли в свої кабінети, все було в порядку. На той час будинок був уже в руках поліції і спецслужб. Але коли вони прийшли вранці, всі кабінети були розграбовані, всі меблі розламані, оргтехніка вивезена тощо. Хто це зробив, якщо будинок був під контролем поліції і служби безпеки?

Це явно організована акція прихильниками влади. В одному інтерв`ю для російського видання Воронін каже: “Ми вирішили уступити їм на один день все те, що таке для них бажане: кабінети президента, спікера парламенту, зал парламентських засідань, наші телефони і оргтехніку. Ми вирішили уступити їм усе те, на чому в них закінчуються всі уявлення про державну владу”. Практично він заявив про те, що вони усвідомлено всі поступилися, здали. Це 1933 рік, Німеччина. Пригадайте Гітлера, коли він підпалив Рейхстаг.

Чи правда, що серед протестуючих зустрічалися переодягнені працівники міліції?

Не переодягнена, а одягнена міліція. У нас є відеокадри, де поліцейський стоїть поряд з людьми, які ставлять прапори Євросоюзу і Румунії над будинком президентури. Є кадри, де працівник служби безпеки Молдови в ейфорії випиває шампанське біля розбитого вікна президентської резиденції. Є кадри, де поліцейський дістає каміння з огорожі президентського палацу, щоб людям було чим кидати туди. Є кадри, як відступали поліцейські, коли практично відкрили доступ мітинговцям до будинків і президентури, і парламенту. Дуже багато доказів, що там були замішані спецслужби – чи то поліцейські, чи то інші – і люди з темним минулим, недавно амністовані Президентом.

А правда, що відновлювати парламент і резиденцію Президента тепер буде будівельна компанія, яка належить синові Вороніна?

Так, правда. Компанія “Глорінал”.

Був проведений якийсь тендер?

Та який тендер! Про що ви говорите?!

Воронін сказав, що Румунія нібито безпосередньо замішана в цих акціях протесту. Він звинуватив румунських студентів в маніфестаціях в Кишиневі і заявив, що відчувається серйозна агентура...

Це абсолютно не відповідає дійсності. Для того, щоб робити такі заяви, треба мати якісь аргументи. Поки ніяких аргументів і доказів не немає. Жодного румунського студента тут немає і не було.

Зараз 220 молодих людей арештовано. Їх тероризують і б`ють у цих поліцейських дільницях, катують, роблячи з них місиво.

Як Ви ставитеся до того, що молдавська влада оголосили румунських дипломатів персонами нон грата і говорять про запровадження візового режиму? Наскільки погіршаться румуно-молдавські відносини у зв`язку з останніми подіями?

Справа не тільки в самій Румунії. Румунія – ще й країна Європейського Союзу. І фактично ця акція спрямована не проти Румунії, а проти Європейського Союзу. І всі ці події погіршать наші відносини не тільки з Румунією, а і з ЄС. Всім, хто знає Вороніна, було зрозуміло: декларація про те, що ми “проєвропейська країна” – це добра міна при поганій грі. Усе це вже стало явним.

Чи причетна, на вашу думку, до цих провокацій Росія?

Я далекий від думки, що Росії і Румунії нічим більше займатися, як організовувати путчі. Це організовано владою для того, щоб відвернути увагу громадськості від фальсифікації виборів, від кризи і посилити диктатуру в країні.

У деяких ЗМІ з`явилася інформація, що Росія забезпечувала Молдову спецзасобами для придушення путчу...

Я теж читав у пресі таку інформацію. Але сам не можу сказати ні так, ні ні. Чув, чутки містом ходять, але не бачив. Доказів у мене немає.

А докази фальсифікації виборів у Вас є? Депутат Європарламенту Ема Ніколсон, яка входила до складу команди спостерігачів ОБСЄ на парламентських виборах у Молдавії, стверджує, що "результати виборів були сфальсифіковані в ніч підрахунку голосів". Притому що місія міжнародних спостерігачів заявила 5 квітня, що самі вибори пройшли коректно і вільно...

У нас є дуже багато достовірних даних про масові фальсифікації. Навіть мертві голосували. До всіх списків включені всі мертві, які померли в останні 10 років. І звичайно більше 8% учасників – за додатковими списками. Ті, хто голосував за кордоном – в Італії, Румунії, – 90% за комуністів. Такого бути не може! Тому ми вимагали доступу до списків. Виборчі списки ретельно ховаються комуністами. І це дає підстави вважати, що наші побоювання справедливі.

А які настрої сьогодні в Кишиневі – більше проросійські або проєвропейські?

Згідно з опитуванням громадської думки, 76% населення Молдови тяжіють до інтеграції з Європейським Союзом. Що тут ще можна коментувати.

Як останні події вплинуть на розвиток відносин з Придністров`ям?

Треба зміцнити заходи довіри по обидва береги Дністра, не зважаючи на підступи комуністів, комуністичної диктатури в Молдові. Думаю, цей шок мине, країна увійде до мирного русла і працюватимемо на майбутнє.

Розмовляла Анна Ященко