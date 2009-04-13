Грузинська опозиція підійшла «впритул» до Саакашвілі

Грузинська опозиція планує цілодобово пікетувати резиденцію Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ.

Як передає агентство «Новини-Грузія», представник опозиційної Консервативної партії Грузії Каха КУКАВА закликав учасників мітингу опозиції біля стін парламенту попрямувати до резиденції М.СААКАШВІЛІ в районі «Авлабар».

«Якщо він не хоче нас чути звідси, ми підійдемо ближче», - заявив К.КУКАВА.

Він також оголосив, що акція біля резиденції Президента від сьогодні буде цілодобовою. Паралельно щодня проходитиме мітинг перед парламентом.

За даними «Грузія Online», перед парламентом Грузії сьогодні зібралося майже 12 тисяч осіб.