Ще 2 українки оскаржують дії польських прикордонників

Ще дві громадянки України звинувачують працівників Лужицького відділу прикордонної служби Польщі в хамському поводженні, наданні неправдивої інформації, знущаннях, погрозах та тиску з метою змусити їх підписати документи в справі їх затримання.

Про це УНІАН розповіли самі українки, котрі попросили не називати їх прізвища.

29-річна Ірина повідомила, що її разом зі знайомою (теж українкою) 24 березня вночі затримали німецькі прикордонники в Німеччині, територією якої вони їхали автобусом з Польщі до Італії з шенгенівською візою виданою польським консульством.

Німецькі прикордонники, за її словами, після кількох годин допиту, не пояснивши, причину затримання, передали їх працівникам польської прикордонної служби, котрі в свою чергу звинуватили їх в неправомірному отриманні візи. При цьому польські прикордонники не надали жодних доказів, що вони неправомірно отримали візи.

Українка сказала, що польські прикордонники не надали документа, на підставі якого їх затримано, й ініціювали порушення адміністративної та кримінальної справи проти них.

За її словами, прикордонники не дозволяли сконтактуватись із представником консульства, адвокатом та упродовж кількох годин не давали зателефонувати близьким, а перекладач, котрий був присутній на допитах, дуже погано знав російську мову, і перекладав лише частину з того, що було написано в протоколі затримання.

Українка сказала, що прикордонники змушували їх підписати протоколи затримання, погрожуючи довготривалим тюремним строком, якщо вони цього не зроблять.

Ірина повідомила, що польський суд засудив їх на 2 роки умовно й прийняв рішення про депортацію з країни строком на 3 роки з можливістю продовження до 5 років, якщо українки не покриють коштів на їх утримання в камері.

22-річна Олена сказала УНІАН, що підписала документи, в якому визнала свою провину, бо не могла витримати умов, у яких перебувала.

Українка зауважила, що один із прикордонників, котрий їх супроводжував до кордону 31 березня, здивувався, чому їх затримали, коли побачив їхні паспорти та візи. «Я сам, чесно кажучи, не розумію, чого вас депортують», - процитувала вона його слова.

Прес-секретар Лужицького відділу прикордонної служби Польщі Йоанна ВОЗНЯК не стала коментувати УНІАН звинувачення на адресу працівників цього відділу в непристойній поведінці та порушенні прав двох громадянок України.

У відповідь на письмовий запит агентства прес-секретар відзначила, що українки мають право подати скаргу на дії працівників прикордонної служби.

«Кожна з осіб – не тільки затриманих – стосовно яких проводить дії працівник прикордонної служби, має право подати скаргу, якщо вважатиме, що дії та поведінка працівника були незаконними», - відзначила Й.ВОЗНЯК в своєму листі-відповіді.

Прес-секретар Лужицького відділу запевнила, що працівники прикордонної служби інформують про причини та законні підстави затримання, а також про права, які мають затримані, в тому числі право до скарги.

Як повідомляв УНІАН, на початку року дії працівників Лужицького відділу прикордонної служби Польщі оскаржувала ще одна громадянка України - 26-річна викладачки польської філології Львівського університету Ірина ФРИС. І.ФРИС оскаржила в суді правомірність свого затримання та подала скаргу в прокуратуру на перевищення службових обов’язків, в т.ч. хамське поводження деяких прикордонників.

На думку консула Генерального консульства України в Кракові Олега ФІНОГЕНОВА, справа І.ФРИС може створити прецедент, який дозволить українцям в майбутньому ефективніше відстоювати свої права у суперечках з прикордонною службою Польщі.