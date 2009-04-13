Презентація проекту „Українські книжки для виховання толерантності”

14 квітня - 12-00 - Відбудеться презентація проекту „Українські книжки для виховання толерантності” (Ukrainian Books for Education in Tolerance, BETol). Організатори: Центр громадянської освіти та виховання, Український центр вивчення історії Голокосту, Інститут юдаїки, Конгрес національних громад України, Єврейський Фонд України спільно з Асоціацією керівників шкіл України, за підтримки Програми «МАТРА» Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів, Будинку Анни Франк та Фонду проектів центрально- та східноєвропейського книговидавництва (Амстердам) (Київський міський Будинок вчителя, вул. Володимирська, 57). Початок реєстрації об 11-30. Потрібна акредитація. Телефони: 8 (050) 357-89-37; 520-12-07; e-mail: office@betol.org.ua

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