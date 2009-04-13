Експертна дискусія на тему ”Подвійне громадянство: фобії політиків і очікування громадян”

14 квітня - 13-00 - В Українському філіалі Інституту країн СНД розпочнеться експертна дискусія на тему "Подвійне громадянство: фобії політиків і очікування громадян" з презентацією соцопитування про ставлення жителів України до введення подвійного громадянства. Учасники: політологи Андрій Єрмолаєв, Володимир Корнілов, Анатолій Орел, Сергій Толстов, Валентин Якушик, Ростислав Іщенко, соціологи Микола Шульга, Сергій Говоруха (вул. Саксаганського, 119, офісний центр "Ботанік-тауерз", 5-й поверх). Телефони: 206-69-88, 8097 450-77-97.

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