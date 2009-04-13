Прес-конференція Держкомпідприємництва на тему: «Єдиний податок – ПРАВО, а не обов’язок трудових емігрантів»

14 квітня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Держкомпідприємництва на тему: «Єдиний податок – ПРАВО, а не обов’язок трудових емігрантів». Учасники: голова Держкомпідприємництва Олександра Кужель, президент Асоціації українців в Іспанії, голова організації українських мігрантів «Лелеки», член ВКР Михайло Петруняк, голова Комітету охорони прав людини Зиновій Дума та головний редактор видавничої групи «Життя» Богдан Хомин (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 286-47-11.

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