14 квітня - 15-15 - Відбудеться круглий стіл «ЗМІ, економіка і суспільство в капкані негативу», на якому обговорюватиметься соціальна відповідальність медіа та вплив негативних повідомлень у ЗМІ на економіку і суспільство. Учасники: Віталій Шевченко – голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України; Василь Костицький – голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі; Андрій Шевченко – заступник голови Комітету ВРУ з питань слова та інформації; Володимир Чеповий - член Правління Української Громади, засновник та директор Інституту вивчення України; Данило Яневський – заслужений журналіст України, співробітник Центру практичної психології «Галатея» та інші. Організатори: Інтернет-портал «ХОРОШИеНОВОСТИ» та Українська Громада (Укрінформ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16). Телефон: 492-92-90; press@unh.org.ua