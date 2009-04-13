15 квітня - 14-30 - Комітет Верховної Ради України з питань правової політики проводить слухання на тему: «Забезпечення охорони та захисту цивільних прав у процесі реформування нотаріату в Україні». Основною метою слухань у Комітеті є реалізація першого етапу реформи нотаріату в Україні на основі прийнятого Верховною Радою України Закону від 01.10.08р. № 614-VI (вул. Грушевського, 5, конференц–зал). Телефон: 255-35-42. Вхід за картками акредитації.