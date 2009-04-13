Показ фільму-учасника програми «Кіно проти тоталітаризму» 38-го МКФ «Молодість» ”Система Путіна”

Фонд ім. Фрідріха Еберта (Регіональне представництво в Україні та Білорусі) оголошує про перенесення засідання Київського медіа-кіноклубу з 28 квітня на травень з технічних причин. Дата й час заходу будуть проанонсовані пізніше. У неформальній атмосфері, для журналістів і гостей, відбудеться показ фільму-учасника програми «Кіно проти тоталітаризму» 38-го МКФ «Молодість». Після показу відбудеться дискусія на тему ролі особистости у відносинах України та Росії за участи експертів.

Метою медіа-кіноклубу є популяризація демократичних і соціальних цінностей шляхом показу документальних фільмів та проведення публічних дискусій за участи громадсько-активних журналістів та запрошених експертів на важливі соціальні теми, підвищення журналістського інтересу до зазначених тем, наближення представників експертного середовища до медійників та привернення уваги громадськості до світового та українського документального кінематографу.

Серед учасників засідання сподіваємось побачити переможців Конкурсу анекдотів і карикатур про свободу слова і цензуру в Україні: Євгенію Чуприну - речницю письменника Олеся Ульяненка та критика Анатолія Ульянова. Перепрошуємо за незручності, пов’язані з перенесенням засідання у учасників і гостей медіа-кіноклубу. Медіа-кіноклуб збирається у Кнайп-клубі «Купідон» за адресою: вул. Пушкінська, 1-3/5.

Деталі: Ольга Веснянка, vesna@prostirzmin.org.