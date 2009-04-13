Відбудеться засідання Окружного адміністративного суду м.Києва у справі за позовом чотирьох громадян до ВРУ, голови ВРУ та Президента України

13 травня о 16.00 Окружний адміністративний суд м.Києва може прийняти історичне рішення, якщо задовольнить клопотання представника Верховної Ради України про закриття провадження у справі за позовом чотирьох громадян до ВРУ, голови ВРУ та Президента України.

Як ми повідомляли раніше, Віктор Гарбар, Володимир Мартинюк, Михайло Свистович та Олександр Северин у судовому порядку вимагають від вказаних відповідачів припинення бездіяльности, наслідком якої є те, що ВРУ з 1996 року, на порушення Конституції України, хронічно функціонує на підставі підзаконних папірців, а не Регламенту у формі закону, на необхідність чого кількаразово вказував і Конституційний Суд України.

Хоча судове засідання 10-го березня відбулося і без участи представника Президента (не кажучи вже про самого Віктора Андрійовича), але незадовго перед тим Президент фактично виконав одну з позовних вимог позивачів, надіславши до КСУ подання щодо неконституційности підзаконного "регламенту" ВРУ та Закону "Про організацію і порядок діяльности Верховної Ради України", який не містить ніякого порядку, а відсилає до підзаконної творчости нардепів. Отже, одну перемогу позивачі вже здобули.

Це дало відповідачам підставу відмовитися від відповідної позовної вимоги до Віктора Ющенка, який, за логікою, взагалі мав би позова визнати і виступити проти неконституційної бездіяльности ВРУ. Втім, це ще не пізно зробити і йому, і притомним народним депутатам (за наявности таких).

Своєю чергою, представник ВРУ та голови ВРУ заявив клопотання про закриття провадження у справі, причому аргументація заслуговує на те, щоби бути наведеною повністю. Як бачимо, скромна (щоб не сказати сором`язлива) Верховна Рада не вважає себе суб`єктом владних повноважень і не вбачає підстав для юридичної зацікавлености громадян її неконституційними справами. Зверніть також увагу на те, що ВРУ вважає "втручанням у діяльність органу законодавчої влади та обмеженням його конституційних повноважень"(sic!) намагання громадян змусити ВРУ виконувати Конституцію.

Відтак, по-перше, нагадаємо "безвладному" органу законодавчої влади частину другу ст.55 Конституції України, відповідно до якої "Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб" ("кожному" - і без жодного винятку для ВРУ).

А по-друге - 13-го травня, коли після перерви поновиться засідання, суд може прийняти воїстину історичне рішення, якщо задовільнить клопотання ВРУ - тим самим, на наш погляд, офіційно визнавши (підпис, печатка)стан повного відчуження ВРУ від народу і, відповідно, факт її самоделегітимізації. Оце буде документ!

Чи не буде? Дізнаємося за місяць. Засідання є відкритим, журналісти запрошуються. Будь-яке рішення суду буде знаковим.

Майдан