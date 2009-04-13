В Україні не видають підручників для дітей з поганим зором

Народний депутат України Оксана БІЛОЗІР стурбована тим фактом, що в Україні вже кілька років не видаються шкільні підручники зі збільшеним плоским шрифтом та спеціальні зошити для дітей з ослабленим зором.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.БІЛОЗІР, про це депутат заявила під час зустрічі з викладацьким колективом та учнями Одеської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №87 І-ІІ ступенів для слабозорих дітей.

"Я подивилася в підручник історії, за яким зараз займаються ці діти. Так там шрифт замалий і для дитини з нормальним зором. Дітям, у яких ослаблений зір, навчатися за такими підручниками не лише складно, а й шкідливо. І звичайно, така ситуація стає на заваді зусиллям медиків цього навчального закладу покращити дитині зір", – зауважила депутат.

О.БІЛОЗІР зазначила, що виготовлення підручників зі збільшеним плоским шрифтом не є чимось надзвичайно складним.

"Фактично, це ті самі підручники, але зі збільшеним шрифтом. Технічно це просто зробити. Тому, Україна має негайно відновити випуск підручників для дітей з ослабленим зором", – заявила депутат.

До Одеської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 87 І-ІІ ступенів для слабозорих дітей О.БІЛОЗІР завітала в рамках акції "Відчуй серцем", метою якої є допомогти дітям з вадами зору через музику відчути красу світу. Депутат подарувала дітям власні компакт-диски та компакт-диски відомих українських співаків.